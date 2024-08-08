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53% українців вважають проблемою брак кадрів в країні, - опитування

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За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, 53% респондентів в Україні вважають брак кадрів проблемою, тоді як 32% не зазначили наявність такої проблеми, пише УНН.

«Порівняно з 2021 роком частка найманих працівників зменшилася з 49% до 41%, а частка непрацюючих збільшилася з 37% до 44%», - повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час презентації дослідження.

Згідно з дослідженням, 41,8% опитаних українців не мають наміру шукати роботу. Лише 4,5% готові працювати на будь-яких умовах, тоді як 16% згодні працювати тільки на власних умовах. Аналіз показує, що серед головних проблем ринку праці України, крім дефіциту кадрів, включають мобілізацію працівників - 73% , відтік кваліфікованих кадрів за кордон - 48%, тінізацію економічних відносин - 26%, і розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями бізнесу - 22%.

Також 19% респондентів зазначили про проблеми з працевлаштуванням кандидатів старше 40 років.

Нові правила мобілізації мають значний вплив на всі галузі ринку праці, особливо у сферах, де переважають чоловічі кадри. Респонденти виділили ключові вимоги до робочих умов, включаючи гідну зарплату - 89%, додаткові соціальні пільги і бенефіти - 24%, та бронювання працівників - 24%. Втім, 53% опитаних вважають, що їхня зарплата не відображає зусилля та складність їхньої роботи.

Згідно з опитуванням, 70,9% працівників не мають наміру змінювати роботу, 17,2% прагнуть змінити місце праці, а 12% не визначилися. Щодо подолання дефіциту кадрів, 53% рекомендують перекваліфікацію та перерозподіл обов'язків, 52% запропонували програми для молодих спеціалістів та заходи для залучення українців з-за кордону. Для стимулювання повернення українців з-за кордону, 63% підтримують ідею введення спеціальних стимулів та преференцій, в той час як 17% виступили проти.

Міщенко зазначив, що в групі старших за 60 років 91% не працюють через вік, 2,5% стверджують, що не можуть знайти роботу через вік, хоча бажають працювати, і 4% не працюють через стан здоров'я. 0,6% опитаних готові працювати до віку 40-49 років, 15% до віку 50-59 років, а 29% до виходу на пенсію у 60 років. Крім того, 13% готові працювати до 65 років, 3% до 70 років, і 0,6% до 100 років. 20% вказали, що не можуть або не готові працювати, і стільки ж не змогли відповісти.

Опитування проведено соціологічною службою Центру Разумкова на початку червня цього року за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опитування здійснювалося методом інтерв'ю віч-на-віч по всій території України, за винятком тих районів, де тривають активні бойові дії. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

опитування, кадри, Міщенко
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