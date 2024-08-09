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В Україні хліб може подорожчати на 20% через зростання вартості борошна та інших компонентів

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Пекарі допускають перебої з хлібом. Тож скоро продукт може зрости в ціні на 20% через зростання вартості борошна та інших компонентів.Про це повідомляє businessua у четвер, 8 серпня.

За оцінками президента Всеукраїнської асоціації пекарів і директора компанії "Київ Хліб" Юрія Дученка, ціни на хліб потрібно підвищити на 15-20%.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", - пояснив він.

Дученко додає, що якщо у квітні купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна у 16-16,2 тисячі.

"Ціни на борошно за минулі кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", - розповів Дученко у коментарі Мінфіну.

хліб
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