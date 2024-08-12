Журналіст назвав несподівану проблему українськіх військових у Курській області

Українські військові під час операції у Курській області зіштовхнулися із несподіваною проблемою – занадто великою кількістю полонених росіян. Про це увечері в неділю, 11 серпня, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, ніхто не очікував, що полонених будуть сотні. Переважно це строковики, які здаються без бою.

"Тепер їх потрібно задокументувати, записати на відео та доправити в табори для військовополонених, які мають бути підготовлені до прийому одразу великої кількості людей, тож логістика працює на межі можливостей", - зазначив Цаплієнко.

Він також опублікував фото і відео з десятками полонених російських військових.