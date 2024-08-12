Журналіст назвав несподівану проблему українськіх військових у Курській області

Українські військові під час операції у Курській області зіштовхнулися із несподіваною проблемою – занадто великою кількістю полонених росіян. Про це увечері в неділю, 11 серпня, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, ніхто не очікував, що полонених будуть сотні. Переважно це строковики, які здаються без бою.
"Тепер їх потрібно задокументувати, записати на відео та доправити в табори для військовополонених, які мають бути підготовлені до прийому одразу великої кількості людей, тож логістика працює на межі можливостей", - зазначив Цаплієнко.
Він також опублікував фото і відео з десятками полонених російських військових.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023