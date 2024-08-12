Welt: Зупинка війни занурить росію в глибоку економічну кризу

Зупинка війни занурить росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої росія самотужки не зможе.
Про це йдеться в аналізі в німецькому виданні Welt, передає Укрінформ.
російська економіка довела, що вона здатна попри санкції працювати краще, ніж очікувалося, але нинішнє її зростання відбувається в основному за рахунок військової промисловості.
Економісти, яких опитала газета, прогнозують, що путіну навіть в разі завершення війни доведеться зберегти військове виробництво, інакше на країну чекає глибока криза.
Загалом зростання ВВП росії визначають два фактори: з одного боку постійно зростаюче споживання, а з іншого – державні замовлення. Але обидва вони базуються на війні.
Більшість провідних експертів з російської економіки вважають, що кремль намагатиметься зберегти воєнну економіку якомога довше і після війни. Враховуючи те, скільки радянських танків і боєприпасів було знищено, військовій промисловості доведеться витратити роки на поповнення цих запасів. Проти переходу на мирні рейки виступатимуть і ті, хто є бенефіціарами війни й не можуть розраховувати на зняття санкцій.
У ЗМІ нагадують, що путін на початку року заявив, що російський оборонний сектор у вузькому сенсі включає 6 тис. компаній із 3,5 млн співробітників. Також є 10 компаній, які так чи інакше пов’язані з оборонним сектором.
У першій половині 2024 року валовий внутрішній продукт рф зріс, за російською статистикою, на 4,7 відсотка проти 3,6 відсотка минулого року. За результатами поточного року російський центральний банк очікує зростання на 3,5-4 відсотки замість попереднього прогнозу в 2,5-3,5 відсотка.
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