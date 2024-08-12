Кузін: В Україні в липні рівень захворюваності на коронавірус зріс у шість разів

В Україні в липні рівень захворюваності на коронавірус зріс у шість разів – було зафіксовано близько 12 тисяч випадків порівняно з 2 тисячами у червні.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що в Євросоюзі та США також значно зростає показник захворюваності на коронавірус.

«Така сама ситуація спостерігається в Україні. Якщо умовно за червень ми спостерігали 2 тисячі випадків, то бачимо суттєве зростання у липні – вже майже 12 тисяч. Тобто, досить суттєве зростання показників захворюваності», – розповів Кузін.

При цьому рівень навантаження на лікарняну систему невеликий: на стаціонарному лікуванні трохи більше 2,5 тисяч осіб.

«Такі показники, які ми зараз спостерігаємо в Україні, ще не говорять про те, що розпочався епідемічний сезон чи що потрібно вводити якісь обмежувальні заходи. Але, дійсно, показники досить високі і не характерні через те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання, починаючи з вересня. А тут на місяць раніше ми вже бачимо таке зростання», – зазначив санітарний лікар.