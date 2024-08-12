Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Кузін: В Україні в липні рівень захворюваності на коронавірус зріс у шість разів

121

В Україні в липні рівень захворюваності на коронавірус зріс у шість разів – було зафіксовано близько 12 тисяч випадків порівняно з 2 тисячами у червні.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що в Євросоюзі та США також значно зростає показник захворюваності на коронавірус.

«Така сама ситуація спостерігається в Україні. Якщо умовно за червень ми спостерігали 2 тисячі випадків, то бачимо суттєве зростання у липні – вже майже 12 тисяч. Тобто, досить суттєве зростання показників захворюваності», – розповів Кузін.

При цьому рівень навантаження на лікарняну систему невеликий: на стаціонарному лікуванні трохи більше 2,5 тисяч осіб.

«Такі показники, які ми зараз спостерігаємо в Україні, ще не говорять про те, що розпочався епідемічний сезон чи що потрібно вводити якісь обмежувальні заходи. Але, дійсно, показники досить високі і не характерні через те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання, починаючи з вересня. А тут на місяць раніше ми вже бачимо таке зростання», – зазначив санітарний лікар.

Кузін
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 12 августа 2024
Воскресенье, 11 августа 2024
Суббота, 10 августа 2024
Пятница, 9 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023