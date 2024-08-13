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МОН України та Google започатковують нову програму для закладів вищої та фахової передвищої освіти

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Google надає безкоштовний доступ закладам вищої освіти до платформи Google Cloud Skills Boost, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"МОН та Google започатковують нову програму для закладів вищої та фахової передвищої освіти. Google Cloud Skills Boost - безкоштовна програма для розвитку навичок у сфері галузі хмарних технологій. Студенти та викладачі отримають доступ до курсів із хмарної інженерії, аналітики даних, кібербезпеки та генеративного ШІ", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що кожен учасник отримає: безоплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost у межах програми; практичні навички роботи в Google Cloud Консолі; сертифікати та значки навичок Google Cloud - кваліфікацію після завершення навчального напряму та видимість для роботодавців; воркшопи з експертами Google і лідерами української ІТ-індустрії; ресурси для підвищення хмарної експертизи, кар'єрного розвитку та поради щодо підготовки до співбесіди.

Згідно з повідомленням, старт програми запланований на вересень 2024 року.

Google, МОН
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