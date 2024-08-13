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ЄС виділив €2 млн на програму з розмінування українських територій

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У Євросоюзі виділили €2 млн на програму з розмінування українських територій, реалізовувати яку будуть жінки із собаками породи бельгійська малінуа.

З цією метою дресування професійних кінологів пройшли 16 тварин.

«Разом із вісьмома українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п’ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням до України», – повідомили у пресслужбі ЄС.

Зазначається, що жінки-сапери родом із різних регіонів України. Деякі з них здобули освіту в Сумському національному аграрному університеті.

Одна з учасниць програми з розмінування Карина Бучма зі Львова поділилася своєю мотивацією.

Дівчина розповіла, що більша частина її життя пройшла в оточенні собак, вона вивчала кінологію і вважає, що зараз її діяльність може як ніколи змінити життя рідної України на краще.

«Я пройшла навчання в Камбоджі і дуже мотивована почати допомагати громадам в Україні з новими навичками. Мені дуже приємно мати можливість зробити такий важливий внесок. Собаку, з якою я найчастіше працюю, звуть Тіна, і, звичайно, ми всі любимо наших собак і маємо з ними особливий зв’язок», – поділилася Карина.

розмінування, сапери
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