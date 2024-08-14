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У МЗС розповіли про зміни у наданні громадянам України консульських послуг за кордоном

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Міністерство закордонних справ розповіло про зміни щодо надання громадянам України консульських послуг за кордоном.

За інформацією відомства, МЗС готує запуск оновленої інформаційно-комунікаційної системи, яка допоможе цифровізувати низку консульських процесів.

"Запуск оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80% (залежно від типу послуги). Частина послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно", - повідомило міністерство.

Для якісного обміну даними системи МЗС будуть глибше інтегровані з реєстрами та базами. Також передбачать можливість зворотного зв’язку для користувачів.

Крім того, МЗС також працює разом з Міністерством цифрової трансформації над тим, щоби інтегрувати до нової системи отримання документів із "Дії".

МЗС, консульські послуги
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