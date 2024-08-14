Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

сбербанк рф не бачить "жодної перспективи" для різкого покращення ситуації з ліквідністю в юанях

171

Жорсткіші санкції США, оголошені в червні, обмежили надходження юанів до росії, що призвело до дефіциту китайської валюти на внутрішньому ринку рф.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Розширені вторинні санкції змусили багатьох китайських кредиторів з обережністю ставитися до переказу юанів, а в деяких випадках заморозити транзакції на місяці.

В міру того, як юанева ліквідність у росії вичерпується, компанії все частіше звертаються до юаневих свопів з центральним банком росії. Середньоденний обсяг юанів, запозичених через свопи, зріс до 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів) у серпні порівняно з 10 мільярдами юанів у червні.

Коли ставки за кредитами в юанях "овернайт" перевищили 20%, банк росії втричі збільшив максимальний обсяг дозволених юаневих свопів - до 30 мільярдів юанів. Хоча це і знизило вартість фінансування в китайській валюті, ставки залишаються значно вищими, ніж до запровадження червневих санкцій.

сбербанк - найбільший банк росії - не бачить "жодної перспективи" для різкого покращення ситуації з ліквідністю в юанях. Це змушує російські фірми все частіше здійснювати платежі через "дружні" колишні радянські республіки, такі як Казахстан.

Експерти з фінансів Bloomberg вважають, що вищі витрати в юанях можуть означати зниження обсягів торгівлі з Китаєм, основним джерелом російського імпорту. Якщо китайський експорт до росії - як прямий, так і транзитний - скоротиться у другому півріччі, це може стати великою перемогою у своїй санкційній війні проти росії.

На тлі "дружби" між москвою і Пекіном близько 240 мільярдів доларів імпорту та експорту нині майже повністю оцінюються в юанях.

Bloomberg, сбербанк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 14 августа 2024
Вторник, 13 августа 2024
Понедельник, 12 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023