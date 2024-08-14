сбербанк рф не бачить "жодної перспективи" для різкого покращення ситуації з ліквідністю в юанях

Жорсткіші санкції США, оголошені в червні, обмежили надходження юанів до росії, що призвело до дефіциту китайської валюти на внутрішньому ринку рф.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Розширені вторинні санкції змусили багатьох китайських кредиторів з обережністю ставитися до переказу юанів, а в деяких випадках заморозити транзакції на місяці.
В міру того, як юанева ліквідність у росії вичерпується, компанії все частіше звертаються до юаневих свопів з центральним банком росії. Середньоденний обсяг юанів, запозичених через свопи, зріс до 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів) у серпні порівняно з 10 мільярдами юанів у червні.
Коли ставки за кредитами в юанях "овернайт" перевищили 20%, банк росії втричі збільшив максимальний обсяг дозволених юаневих свопів - до 30 мільярдів юанів. Хоча це і знизило вартість фінансування в китайській валюті, ставки залишаються значно вищими, ніж до запровадження червневих санкцій.
сбербанк - найбільший банк росії - не бачить "жодної перспективи" для різкого покращення ситуації з ліквідністю в юанях. Це змушує російські фірми все частіше здійснювати платежі через "дружні" колишні радянські республіки, такі як Казахстан.
Експерти з фінансів Bloomberg вважають, що вищі витрати в юанях можуть означати зниження обсягів торгівлі з Китаєм, основним джерелом російського імпорту. Якщо китайський експорт до росії - як прямий, так і транзитний - скоротиться у другому півріччі, це може стати великою перемогою у своїй санкційній війні проти росії.
На тлі "дружби" між москвою і Пекіном близько 240 мільярдів доларів імпорту та експорту нині майже повністю оцінюються в юанях.
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