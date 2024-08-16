Лукашенко: По периметру білорусі та рф вже натиснули червоні кнопки й залишилося тільки «найчервонішу» натиснути

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко закликав припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. Повномасштабне вторгнення рф він назвав «бійкою». Про це лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.
«Сядьмо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна», – зазначив він.
лукашенко вважає, що відповідальність за розпочату росією війну в Україні несе Захід. «Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять – високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного – українці, росіяни – нехай у цьому казані всі подохнуть», – сказав білоруський диктатор.
лукашенко стверджує, що операція ЗСУ у Курській області рф показує неготовність України до миру. За його словами, Україна нібито винна у продовженні «ескалації цієї напруженості».
Також білоруський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю, якщо іноземні війська перетнуть кордон.
Говорячи про «червону кнопку», лукашенко заявив, що «по периметру білорусі та рф вже натиснули червоні ці кнопки» й «залишилося тільки «найчервонішу» натиснути».
«Коли тут з'явилася тактична ядерна зброя, я їм (Заходу – «Главком») прямо сказав – хоч вони там і кажуть: дурний, застосує зброю: «Ми не збираємося ніякої зброї застосовувати, поки ви не наступите на наш державний кордон. Він же – кордон нашої союзної держави», – заявив президент білорусі.
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