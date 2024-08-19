Сенатор США: Рішення України про напад на росію може змінити хід цієї війни

Рішення України протистояти російському вторгненню шляхом нападу на саму росію може змінити хід цієї війни.

Про це під час виступу на програмі "Обличчям до нації" заявив сенатор США від штату Аризона Марк Келлі, пише Politco.

"130 000 росіян були змушені покинути свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту", - сказав Келлі.

Він також розповів, чи влаштовує його те, що американська зброя зараз використовується на території рф. Каже, що на цей час він "не проти".

"З моменту вторгнення, тобто вже понад два роки, ми періодично, як ви знаєте, переоцінюємо, як ми збираємося поводитися щодо використання українцями допомоги у сфері безпеки, яку ми їм надаємо. І я думаю, що доцільно продовжувати вивчати їхні потреби", - зазначив сенатор.

За його словами, наступ України має навчити росіян, що диктатор володимир путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє.

"Він завжди намагався схарактеризувати себе як того, хто збирається захистити росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, і зараз вони знаходяться в певній небезпеці", - додав Келлі.