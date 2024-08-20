Продовольча програма ООН забезпечить харчуванням 160 тис. учнів в Україні

Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН планує у 2024 році розширити програму допомоги українським дітям і забезпечить харчуванням 160 тис. осіб у рамках реформи шкільного харчування. Про це повідомив директор ВПП ООН в Україні Річард Рейган в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми також працюємо над укладенням контрактів зі 100 школами в бомбосховищах у двох областях: Запорізькій і Харківській", - зазначив він.

За словами Рейгана, у 2023/2024 навчальному році ВПП ООН допомогла школам 13 областей нагодувати 90 тис. учнів початкових класів. Програма компенсувала 30% вартості обідів, а школи використовували ці кошти для поліпшення якості харчування і зменшення оплати порцій. Загалом ВПП перерахувала школам майже 79 млн грн.