Продовольча програма ООН забезпечить харчуванням 160 тис. учнів в Україні

Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН планує у 2024 році розширити програму допомоги українським дітям і забезпечить харчуванням 160 тис. осіб у рамках реформи шкільного харчування. Про це повідомив директор ВПП ООН в Україні Річард Рейган в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Ми також працюємо над укладенням контрактів зі 100 школами в бомбосховищах у двох областях: Запорізькій і Харківській", - зазначив він.
За словами Рейгана, у 2023/2024 навчальному році ВПП ООН допомогла школам 13 областей нагодувати 90 тис. учнів початкових класів. Програма компенсувала 30% вартості обідів, а школи використовували ці кошти для поліпшення якості харчування і зменшення оплати порцій. Загалом ВПП перерахувала школам майже 79 млн грн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023