МО України: Близько 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок

Близько 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок. Про це повідомив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефіру телемарафону.
"Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень. Армія - великий живий організм, де є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати. Тут наша робота полягає у тому, щоб переконувати командирів військових частин: на сьогодні це важливо і правильно - знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії", - зазначив він.
За словами чиновника, зараз найбільший інтерес серед рекрутів - як чоловіків, так і жінок - викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах.
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