МО України: 95% закуплених для ЗСУ дронів виготовлені українськими виробниками

З початку 2024 року "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони законтрактувала безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та комплексів на загальну суму 30 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Загалом було закуплено понад 350 тисяч дронів, серед яких як популярні серед військових FPV-дрони та "мавіки", так і високовартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, здатні діяти глибоко в тилу ворога.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив, що 95% закуплених дронів виготовлені українськими виробниками.

"У співпраці з відомствами, які також централізовано закуповують дрони для військових, ми виконуємо стратегічне завдання Президента України в забезпеченні наших військових БпЛА. Важливо також відзначити, що 95% закуплених нами дронів - українського виробництва. Це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції", – зазначив він.

Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова додала, що вже законтрактовано понад 1,6 мільйона боєприпасів до дронів у вітчизняних виробників. Вона також наголосила, що українські виробники дронів постійно співпрацюють з військовими, враховуючи їхні побажання та змінні умови на полі бою, що робить їх продукцію конкурентоспроможною на ринку.