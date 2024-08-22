Мудра: Ратифікація Римського статуту не замінює інші міжнародні інструменти отримання компенсацій за воєнні злочини рф

Ратифікація Римського статуту не замінює інші міжнародні інструменти отримання Україною компенсацій за воєнні злочини рф, вважає заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Римський статут не є альтернативою або заміною того, що ми намагаємося впровадити міжнародні інструменти отримання компенсації окремо від Міжнародного кримінального суду (МКС)", - сказала вона під час онлайн-дискусії "Ратифікація Римського статуту: питання і відповіді", організованої Асоціацією правників України (Асоціація правників України).

"Ви знаєте про ініціативу України щодо створення міжнародного компенсаційного механізму. Ми в цьому питанні також досить далеко просунулися. У нас тривають активні обговорення щодо створення компенсаційної комісії, і до кінця 2024 року ми узгодимо положення міжнародного договору про створення такої комісії, а до кінця 2025-го створимо її", - сказала вона.

Також Мудра зазначила, що "ратифікація Римського статуту підвищить шанси отримання компенсації для постраждалих від російських воєнних злочинів".

За її словами, повноцінна участь України в Міжнародному кримінальному суді (МКС) спростить українцям, які постраждали від російських злочинів, доступ до спеціального цільового фонду МКС для постраждалих.

Водночас Мудра зазначила, що Україна зможе впливати на те, як розподіляються ці кошти і кому вони дістануться, додавши, що вже є приклади, коли МКС призначає компенсації жертвам злочинів у мільйони доларів.

"Ми намагаємося по всіх фронтах міжнародного правосуддя робити реальні кроки до того, щоб притягнути рф до відповідальності", - наголосила Мудра.

Нагадаємо, 21 серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

За ухвалення в цілому законопроєкту №0285 про ратифікацію Римського статуту та поправок до нього проголосував 281 народний депутат.

Україна ратифікувала Римський статут із заявами про порядок відносин із МКС і що впродовж семи років після набрання ним чинності не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених ст. 8 (воєнні злочини) цього статуту.

Законопроєкт підтверджує визнання Україною юрисдикції МКС щодо злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів із 21 листопада 2013 року та заявляє про визнання юрисдикції МКС щодо злочину агресії з 17 липня 2018 року (момент набуття чинності поправками, ухваленими Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту в м. Кампала щодо злочину агресії).

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, ратифікація Римського статуту дасть змогу Україні набути повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді. Після набуття чинності Римським статутом Україна братиме участь у роботі Асамблеї держав - учасниць Римського статуту, зможе подавати кандидатури для обрання суддів і прокурорів МКС. Членство в Римському статуті дасть змогу сприяти запобіганню та стримуванню вчинення особливо тяжких злочинів у майбутньому. Україна зможе ефективно співпрацювати з МКС, що сприятиме забезпеченню покарання осіб, винних у скоєнні особливо тяжких злочинів, які викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти.