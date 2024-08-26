На свою предвиборчу кампанію Гарріс вже зібрала $540 млн

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс з моменту старту отримала понад $540 млн, повідомляє портал Axios.

"Незадовго до того, як віцепрезидентка Гарріс у четвер увечері публічно погодилася балотуватися в президенти США, ми перетнули позначку в $500 млн", - заявила голова її передвиборчого штабу Джен О'Меллі Діллон.

Вона уточнила, що цей тиждень став безпрецедентним за активністю серед жертводавців - сума зібраних коштів у рамках кампанії сягнула 540 мільйонів доларів лише за місяць. При цьому третина цієї суми припала на тих, хто перераховував кошти вперше.

"Наші волонтери не тільки виконують цю роботу, але цього тижня ми побачили безпрецедентні пожертви від пересічних громадян", - зазначила Діллон.

На початку серпня стало відомо, що кампанія Гарріс отримала в липні $310 млн пожертвувань, що більше ніж удвічі перевищує збори в експрезидента Дональда Трампа за той самий період - $138,7 млн.

Минулого четверга Гарріс, виступаючи на з'їзді Демократичної партії, офіційно заявила, що згодна представляти демократів як кандидат на посаду глави держави на президентських виборах у листопаді.

Вибори президента США заплановано на 5 листопада.