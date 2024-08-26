Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

На свою предвиборчу кампанію Гарріс вже зібрала $540 млн

127

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс з моменту старту отримала понад $540 млн, повідомляє портал Axios.

"Незадовго до того, як віцепрезидентка Гарріс у четвер увечері публічно погодилася балотуватися в президенти США, ми перетнули позначку в $500 млн", - заявила голова її передвиборчого штабу Джен О'Меллі Діллон.

Вона уточнила, що цей тиждень став безпрецедентним за активністю серед жертводавців - сума зібраних коштів у рамках кампанії сягнула 540 мільйонів доларів лише за місяць. При цьому третина цієї суми припала на тих, хто перераховував кошти вперше.

"Наші волонтери не тільки виконують цю роботу, але цього тижня ми побачили безпрецедентні пожертви від пересічних громадян", - зазначила Діллон.

На початку серпня стало відомо, що кампанія Гарріс отримала в липні $310 млн пожертвувань, що більше ніж удвічі перевищує збори в експрезидента Дональда Трампа за той самий період - $138,7 млн.

Минулого четверга Гарріс, виступаючи на з'їзді Демократичної партії, офіційно заявила, що згодна представляти демократів як кандидат на посаду глави держави на президентських виборах у листопаді.

Вибори президента США заплановано на 5 листопада.

США, вибори, Гарріс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 августа 2024
Воскресенье, 25 августа 2024
Суббота, 24 августа 2024
Пятница, 23 августа 2024
Четверг, 22 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023