На свою предвиборчу кампанію Гарріс вже зібрала $540 млн

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс з моменту старту отримала понад $540 млн, повідомляє портал Axios.
"Незадовго до того, як віцепрезидентка Гарріс у четвер увечері публічно погодилася балотуватися в президенти США, ми перетнули позначку в $500 млн", - заявила голова її передвиборчого штабу Джен О'Меллі Діллон.
Вона уточнила, що цей тиждень став безпрецедентним за активністю серед жертводавців - сума зібраних коштів у рамках кампанії сягнула 540 мільйонів доларів лише за місяць. При цьому третина цієї суми припала на тих, хто перераховував кошти вперше.
"Наші волонтери не тільки виконують цю роботу, але цього тижня ми побачили безпрецедентні пожертви від пересічних громадян", - зазначила Діллон.
На початку серпня стало відомо, що кампанія Гарріс отримала в липні $310 млн пожертвувань, що більше ніж удвічі перевищує збори в експрезидента Дональда Трампа за той самий період - $138,7 млн.
Минулого четверга Гарріс, виступаючи на з'їзді Демократичної партії, офіційно заявила, що згодна представляти демократів як кандидат на посаду глави держави на президентських виборах у листопаді.
Вибори президента США заплановано на 5 листопада.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023