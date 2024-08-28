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Соціальні виплати на дітей із 1 вересня не змінилися

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В Україні з 1 вересня розмір соціальних виплат на дітей не змінився.

Так, максимальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, що працюють – 106 500 грн на місяць, а мінімальний – 7 100 грн на місяць.

Розмір допомоги жінці, яка офіційно працевлаштована, залежить від її заробітної плати за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою.

Для безробітної допомогу визначають на основі допомоги з безробіття.

Непрацевлаштовані жінки отримують 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи — 757 грн.

Виплати від держави після народження малюка у вересні залишилися у розмірі 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу. З них – 10320 гривень – одноразова виплата та 860 гривень – щомісячна упродовж трьох років.

Виплати матерям-одиначкам у вересні:

  • на дітей до 6 років – 2 563 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн;
  • на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 3 028 грн.

Виплати на дітей під час війни 2024 у якості аліментів мають такий діапазон:

  • для дітей до 6 років – 2 563 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн;
  • для дітей 18-23 років – 3 028 грн.

Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Для дітей до 6 років – 25 630 грн. Для дітей від 6 до 18 років – 31 960 грн.

У вересні виплати дітям, над якими встановлено опіку, також залишились без змін:

  • на дітей до 6 років – 6 407,5 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн.

Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат більше:

  • на дітей до 6 років – 8 970,5 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 11 186 грн.

Багатодітні родини у вересні отримають від держави соціальні виплати на кожну дитину у розмірі 2 100 грн.

Виплати на дітей-ВПО у вересні становлять 3 тис. грн.

Як зазначили у Міністерстві соціальної политики, Кабмін розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга “муніципальна няня”.

Відповідно до оновленої Постанови, розширюються категорії дітей, на які поширюватиметься послуга, а саме:

  • діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб (які не мають тяжких хвороб);
  • діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);
  • діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше – це діти віком до 3 років);
  • діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Як зазначили у Мінсоцполітики, відшкодування розраховується за години догляду, але не може перевищувати 7 100 грн на місяць на одну дитину.

Важливою зміною є саме той факт, що право на послугу “муніципальна няня” отримують внутрішньо переміщені особи та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

соціальні виплати
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