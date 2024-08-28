Шмигаль: Бюджет України потребує близько $15 мільярдів на «цивільні» витрати

Наразі бюджет України потребує понад 500 млрд гривень для оборони й близько $15 мільярдів для «цивільних» витрат. Влада хоче залучити кошти від заморожених активів російської федерації. Про це на форумі «Україна 2024. Незалежність» заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що за 2,5 року Україні вдалося залучити майже $100 млрд допомоги від партнерів на соціальні потреби. За його словами, попри це, на наступний рік Україні не вистачає близько $15 млрд на соціальні потреби.

Зазначається, щоб їх отримати, планують, зокрема, залучити кошти від заморожених активів рф. Наразі для цього триває робота з партнерами.

Шмигаль також звернув увагу на питання оборони. Щоб закрити відповідну потребу, цьогоріч потрібно ще 500 млрд гривень.

Отримати ці кошти планують завдяки чотирьом крокам:

збільшення внутрішніх запозичень. Ринок до цього готовий, зауважив прем'єр;

збільшення ставки податку на прибуток для банків;

розширення бази для військового збору та підвищення ставок військового збору для окремих випадків;

принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть із тіні.

Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 млн офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 млн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що так зване "міністерство єдності" планують створити для того, аби сприяти поверненню українців на батьківщину. Про це він розповів на форумі "Україна 2024. Незалежність".

За словами глави держави, зараз за кордоном перебувають близько 7,5 млн українців, і "Міністерству закордонних справ не вистачить сил не втратити їх". Зеленський зазначив, що ідею створити "міністерство єдності" він обговорював з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, не про особистість, я говорю про інституційність цього процесу. Ніхто не мав такого виклику – повернути 7,5 млн людей. Я говорив про це", – сказав президент.

Він додав, що в Україні понад 10 млн пенсіонерів, і якщо "ми не повернемо 7,5 млн і не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни".

"Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити", – заявив президент.

Як приклад він навів, що нова інституція, зокрема, може займатися працевлаштуванням громадян в Україні.

"Одна із тематик, чим повинно займатись це міністерство. Дати роботу в Україні. МЗС цим не займається, по своєму змісту", – сказав президент.

Крім того, він наголосив, з українцями за кордоном треба дуже багато працювати, щоб "не втратити ланцюжок". За його словами, насамперед це стосується Польщі й Німеччини, де перебуває більшість українців.

"Таких викликів дуже багато. Я вже не кажу про дуже складний вплив через агентуру, через російську церкву на наших людей там. Я вважаю, що це міністерство дуже важливе. Я звернувся з цією ідеєю до прем’єр-міністра. Я вважаю, що сьогодні нам потрібно напрацювати політику для цієї інституції й ухвалити це рішення восени", – резюмував глава держави.