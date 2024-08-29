США суттєво збільшили виробництво боєприпасів для України

На заводі боєприпасів у Пенсільванії (США) вдалося збільшити виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні в рамках оборонної допомоги на 50%. Також на підприємстві планують ввести в експлуатацію додаткові потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За словами представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена, наразі на підприємстві зосереджені на виробництві снарядів калібру 155 мм.
"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", - додав він.
Цей армійський боєприпасний завод відправляє заготовки (готові корпуси) до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами.
Зазначається, що завод у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів на місяць до 36 000.
Крім того, представник заводу розповів AP, що розробляються три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.
Зауважимо, що даним заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.
За даними американського уряду, Штати вже відправили в Україну понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм з моменту широкомасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.
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