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США суттєво збільшили виробництво боєприпасів для України

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На заводі боєприпасів у Пенсільванії (США) вдалося збільшити виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні в рамках оборонної допомоги на 50%. Також на підприємстві планують ввести в експлуатацію додаткові потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена, наразі на підприємстві зосереджені на виробництві снарядів калібру 155 мм.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", - додав він.

Цей армійський боєприпасний завод відправляє заготовки (готові корпуси) до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами.

Зазначається, що завод у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів на місяць до 36 000.

Крім того, представник заводу розповів AP, що розробляються три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.

Зауважимо, що даним заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.

За даними американського уряду, Штати вже відправили в Україну понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм з моменту широкомасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

США, боєприпаси
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