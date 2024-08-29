ISW: Просування ЗСУ в Курській області уповільнилося

Просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських військових блогерів, темп атак українських військових у Курській області сповільнився. ЗСУ намагаються втримати й укріпити окремі райони.

Інші військові блогери стверджували, що російські війська поступово стабілізують ситуацію в Курській області. На оприлюднених 28 серпня геолокаційних кадрах видно, як російські війська діють у східному селищі Коренево. Це свідчить про те, що ЗСУ, ймовірно, нещодавно відійшли з цього району, а російські війська відновили деякі втрачені позиції.

Один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку (всі на схід і північний схід від Кореневого); в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від селищ Спальне (на південний схід від Суджі).

російські блогери стверджують, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) зачистили Спірне та відновили контроль над населеним пунктом.

Міноборони росії та інші російські джерела стверджують, що ЗСУ також атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

Тим часом інший російський блогер 28 серпня заявив, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки у Бєлгородській області (на південний захід від Бєлгорода і на північ від Харкова).