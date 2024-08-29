Макогон: Нафтогаз почав закупівлю газу в країнах ЄС

Група "Нафтогаз" почала закупівлю газу в країнах Європейського союзу, хоча раніше в компанії заявляли, що Україна пройде зиму без імпорту газу. Про це на Facebook написав колишній голова Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

"Попри всі попередні заяви про те, що "Нафтогаз" не планує імпортувати газ в цьому році, за моїми даними "Нафтогаз" таки почав закупівлю газу в ЄС для постачання в Україну", - написав Макогон.

За його словами, компанія повинна була почати закупівлю газу ще на початку літа, інакше вона просто не встигнуть накопичити визначені 13.2 млрд куб. м.

Макогон додав, що на кінець серпня ціна газу в ЄС складає не 362 доларів за 1000 куб. м, як було на початку та в середині літа, а вже 453 доларів, що майже на 25% дорожче. Таким чином "Нафтогаз" переплатить майже 25% більше за газ.

"Якщо Нафтогаз планує купити 600 млн м3 в цьому році, то переплата може скласти майже 54 млн доларів або 2.22 млрд грн. Думаю, що це точно не зайві гроші для Нафтогазу і для країни", - зауважив він.