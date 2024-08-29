ТОП-5 лучших часов для военных: от бюджетных до премиум

Лучшие часы для военных — это сверхпрочные изделия, которые не боятся погружения под воду, грязи, пыли и песка. Они устойчивы к механическим ударам, звуковым волнам, перепадам температур. Сегодня мы представили подборку, которая поможет определить, на какие армейские часы лучше обратить внимание.

CASIO PRG-340-3ER

В рейтинг лучших тактических часов попала модель от японского производителя CASIO. И вот почему:

Полимерный корпус и минеральное стекло легко выдерживают механические удары.

Модель устойчива к морозам и без проблем работает при температуре ниже -10 °С.

Срок службы батареи 10 лет, подзаряжается от солнца.

В списке важных функций — компас, барометр, высотомер, данные о восходе и закате солнца, таймер, секундомер, термометр, будильник.

Подсветка легко включается поворотом руки без нажимания кнопок.

Уровень водозащиты 100 метров, можно плавать и нырять без акваланга. Безель поможет контролировать время под водой.

Диаметр корпуса 54,5 мм толщина 15,1 мм, вес 54 г. Полимерный ремешок прочный, гибкий, оснащен застежкой, которая надежно фиксирует часы на руке.

CASIO GA-2100-1A1ER

Они дешевле предыдущей модели, но отлично справляются с основной задачей — показывают точное время. Чем интересны часы:

Корпус сделан из полимера, усилен карбоном, легко противостоит ударам, взрывным волнам.

Водозащита 200 метров, что позволяет погружаться на глубину с аквалангом.

В списке функций — секундомер, таймер, будильник, календарь, отображение мирового времени в основных городах. Можно отключить звук кнопок, который возникает при переключении функций.

Батарея рассчитана на 3 года работы.

Модель компактная: диаметр корпуса 48,5 мм, вес 51 г. Темный корпус и циферблат делают часы незаметными на руке. При необходимости можно включить светодиондную подсветку.

LUMINOX BEAR GRYLLS SURVIVAL XB.3745

Кварцевый хронограф от швейцарского производителя — это лучшие тактические часы для экстремальных условий. Его преимущества:

Корпус из особого карбона, который в 6 раз легче нержавеющей стали, устойчив к царапинам, ударам. По температуре он приятен для тела как летом, так и зимой.

Антибликовое сапфировое стекло обладает высокой прозрачностью и прочностью.

Компас, отдельно прикрепленный к ремешку. При необходимости он снимается.

Водозащита 300 метров позволяет погружаться с аквалангом на несколько часов.

Безель на 60 кликов. На него нанесена минутная шкала с интервалом 5 минут и градусы для определения направления.

В основе циферблата — оранжевая зернистая текстура с тремя маленькими циферблатами. Чтобы время было заметна в темноте, тонкими линиями нанесена специальная подсветка LLT, которая способна светиться без дополнительной подзарядки более 25 лет.

GARMIN INSTINCT 2 SOLAR TACTICAL EDITION

Умные смарт-часы с GPS позволят не затеряться на местности. Они очень прочные, протестированные по военным стандартам США на ударопрочность, термостойкость и водонепроницаемость.

Среди полезных для военных функций:

Поддержка GPS, GLONASS и Galile, что повышает точность при определении нужных координат.

Возможность проложить маршрут к точке.

Встроенный фонарик.

Информация о восходе и закате солнца.

Акселерометр, альтиметр, термометр, компас.

Работа без подзарядки в течение 40 дней, если отключить GPS. Если с ним, батарея прослужит 60 часов, с подзарядкой от солнца — 6 дней.

Смарт-часы соединяются с андроидом и айфоном через bluetooth, что позволяет получать уведомления, отвечать на звонки. При подключении к смартфону можно отправить сообщение с координатами местонахождения своим контактам, что важно, если попал в беду.

GARMIN FENIX 7X SOLAR

Еще одни хорошие армейские часы. Сертифицированы по военным стандартам США на предмет высокой прочностью, термостойкости и водонепроницаемости.

В списке полезных функций для военных:

многодиапазонный GPS с высокой точностью определения своего местонахождения;

возможность работать с картами;

фонарик.

Смарт-часы подзаряжаются от солнца, что продлевает работу аккумулятора от 28 до 37 дней. Если включить GPS, на одной зарядке часы проработают 89 часов, тогда как с солнечной подзарядкой этот срок увеличивается на 33 часа.