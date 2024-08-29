ТОП-5 лучших часов для военных: от бюджетных до премиум

Лучшие часы для военных — это сверхпрочные изделия, которые не боятся погружения под воду, грязи, пыли и песка. Они устойчивы к механическим ударам, звуковым волнам, перепадам температур. Сегодня мы представили подборку, которая поможет определить, на какие армейские часы лучше обратить внимание.
В рейтинг лучших тактических часов попала модель от японского производителя CASIO. И вот почему:
Диаметр корпуса 54,5 мм толщина 15,1 мм, вес 54 г. Полимерный ремешок прочный, гибкий, оснащен застежкой, которая надежно фиксирует часы на руке.
Они дешевле предыдущей модели, но отлично справляются с основной задачей — показывают точное время. Чем интересны часы:
Модель компактная: диаметр корпуса 48,5 мм, вес 51 г. Темный корпус и циферблат делают часы незаметными на руке. При необходимости можно включить светодиондную подсветку.
Кварцевый хронограф от швейцарского производителя — это лучшие тактические часы для экстремальных условий. Его преимущества:
В основе циферблата — оранжевая зернистая текстура с тремя маленькими циферблатами. Чтобы время было заметна в темноте, тонкими линиями нанесена специальная подсветка LLT, которая способна светиться без дополнительной подзарядки более 25 лет.
Умные смарт-часы с GPS позволят не затеряться на местности. Они очень прочные, протестированные по военным стандартам США на ударопрочность, термостойкость и водонепроницаемость.
Среди полезных для военных функций:
Смарт-часы соединяются с андроидом и айфоном через bluetooth, что позволяет получать уведомления, отвечать на звонки. При подключении к смартфону можно отправить сообщение с координатами местонахождения своим контактам, что важно, если попал в беду.
Еще одни хорошие армейские часы. Сертифицированы по военным стандартам США на предмет высокой прочностью, термостойкости и водонепроницаемости.
В списке полезных функций для военных:
Смарт-часы подзаряжаются от солнца, что продлевает работу аккумулятора от 28 до 37 дней. Если включить GPS, на одной зарядке часы проработают 89 часов, тогда как с солнечной подзарядкой этот срок увеличивается на 33 часа.