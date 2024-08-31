Ніколя де Рів’єр: Франція продовжить надавати Україні допомогу через те, що росія розуміє лише баланс сили

Франція розуміє потребу та підтримує право України завдавати ударів по військових цілях на території росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у своєму виступі під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при Організації Ніколя де Рів’єр.

“росія завдає ударів по прикордонних регіонах України із військових обʼєктів, розташованих за російським кордоном. Українці мусять мати змогу вражати обʼєкти, з яких росія чинить свою агресію. Українці мають нейтралізовувати військові цілі, безпосередньо залучені до проведення операцій проти них. Це - використання Україною свого права на самооборону, яку не обмежується територією України”, - сказав Рівʼєр.

Він наголосив, що Франція “продовжить надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для захисту території та повітряного простору відповідно до статті 15 Статуту ООН”. “росія явно розуміє лише баланс сили”, - зазначив дипломат.

Нагадаємо, у середу 30 серпня Рада Безпеки ООН на запит росії проводила засідання у зв’язку з постачанням Україні Західного озброєння.