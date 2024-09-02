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Розвідка Британії: росія прискорила просування до Покровська

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російські сухопутні війська за останні сім днів прискорили просування до міста Покровська Донецької області, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"З великою ймовірністю російські війська перебувають за десять кілометрів від околиці міста. Темпи просування, ймовірно, сповільняться, оскільки російські сухопутні війська увійдуть до забудованих районів Покровська", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Зазначається, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом для Донецької області і, якщо його взяти, він, швидше за все, подовжить та відволіче наявні українські лінії постачання.

"Це, ймовірно, ускладнить для Збройних сил України швидке поповнення запасів та маневрування ресурсами в кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром та Вугледаром", - наголошується в повідомленні.

При цьому оперативний темп військової активності залишався низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі.

Британія, розвідка
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