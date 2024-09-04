Дипломат: Передача плану перемоги України Байдену, Гарріс і Трампу – це нормальна ідея

Представлення плану перемоги України чинному американському лідеру Джо Байдену і кандидатам у президенти США Камалі Гарріс і Дональду Трампу як інструмент дипломатії є нормальною ідеєю.
Таку думку висловив колишній посол України в США Валерій Чалий у інтерв’ю Радіо NV, передає Укрінформ.
«Як інструмент дипломатії – це (передача плану перемоги України Байдену, Гарріс і Трампу – ред.) нормальна ідея. А як інструмент реального наближення перемоги – побачимо. Я поки що не можу оцінити, ми навіть приблизно не чули, що там додається, щоб говорити «від Формули миру до Формули перемоги», - сказав Чалий.
Він зауважив, що таке можна було б спочатку обговорити всередині країни, наприклад, на закритому засіданні парламенту.
«Але якщо так вирішили, то в міжнародній практиці є така практика передачі non-paper (неофіційного документа). Це не те що деталізовані документи, це більш загальна оцінка ситуації, бачення – щось схоже на Формулу миру», - зазначив дипломат.
За його словами, Президенту слід також брати до уваги, що цей план розійдеться дуже широко. «У перший тиждень десь людей сто його побачить, а в наступні три тижні – тисяча по всьому світу», - спрогнозував колишній посол.
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