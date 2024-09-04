Рада ухвалила збільшення бюджету України на майже 500 млрд гривень

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення у 2024 році державного бюджету на майже 500 млрд гривень.
В Міністерстві фінансів розповіли, куди планується направити кошти, передає УНН.
«3 вересня Верховна Рада України підтримала за основу внесення змін до держбюджету-2024 з метою збільшення видатків сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд гривень. Водночас законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, який є системно пов’язаним зі змінами до держбюджету, парламентарі відправили на повторне перше читання», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що майже 500 млрд гривень планується розділи між:
Ці кошти планується взяти за рахунок збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 120,8 млрд гривень; скорочення видатків з обслуговування і погашення держборгу (115,4 млрд гривень); збільшення плану розміщень ОВДП на 216 млрд гривень; скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фонді держбюджету на 10,6 млрд гривень.
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