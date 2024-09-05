Шольц: Рішення про нове постачання IRIS-T показує, що підтримка Німеччиною України не слабшає

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про велике замовлення систем ППО IRIS-T, більшість якого буде передане Україні для відбиття російських атак.
Бундесвер поповнить свій арсенал на 5 одиниць, а Києву передадуть – 17.
За словами канцлера ФРН, нові IRIS-T, призначені для України, є доповненням до семи поставлених раніше.
«З їхньою допомогою українським військовим вдалося збити понад 250 російських ракет та безпілотників і врятувати багато життів. Рішення про нове постачання IRIS-T показує, що підтримка Німеччиною України не слабшає», – наголошує Шольц.
Німецький політик також зауважив, що чотири установки буде відправлено до кінця цього року, а решту — наступного.
«Ми спланували заздалегідь і вчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покладатися на нас», — підсумував він, виступаючи на авіабазі поблизу Кіля.
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