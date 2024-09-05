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CNN: США можуть публічно звинуватити росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори

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Адміністрація Джо Байдена в середу, 4 вересня, може публічно звинуватити росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори у США через підконтрольні кремлю ЗМІ та онлайн-платформи.

Про це телеканалу CNN повідомили шість поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

За інформацією CNN, у середу США оголосять про низку кроків, спрямованих на протидію втручанню Кремля. Серед іншого, Білий дім оголосить публічне засудження, а Міністерство юстиції – заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності суб’єктів втручання.

Джерела телеканалу кажуть, що насамперед ітиметься про російський пропагандистський телеканал іномовлення RT, а також дезінформаційні операції Росії, які здійснюються як через американських, так і неамериканських суб’єктів.

Також, пише CNN, США можуть оголосити про причетність до втручання у вибори компанію "Агентство соціального дизайну", яка вже перебуває під санкціями через створення фейкових інформаційних сайтів у Європі.

Як ідеться в матеріалі, це стане найбільш суттєвою реакцією Вашингтона на ймовірні російські операції впливу на американських виборців.

Вона настане після того, як у серпні США звинуватили Іран у спробі зламати виборчі кампанії Дональда Трампа і Камали Гарріс – на тлі заяв кандидата в президенти від Республіканської партії, що іранські хакери отримали доступ до внутрішнього листування.

США, вибори
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