CNN: США можуть публічно звинуватити росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори

Адміністрація Джо Байдена в середу, 4 вересня, може публічно звинуватити росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори у США через підконтрольні кремлю ЗМІ та онлайн-платформи.
Про це телеканалу CNN повідомили шість поінформованих джерел, пише "Європейська правда".
За інформацією CNN, у середу США оголосять про низку кроків, спрямованих на протидію втручанню Кремля. Серед іншого, Білий дім оголосить публічне засудження, а Міністерство юстиції – заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності суб’єктів втручання.
Джерела телеканалу кажуть, що насамперед ітиметься про російський пропагандистський телеканал іномовлення RT, а також дезінформаційні операції Росії, які здійснюються як через американських, так і неамериканських суб’єктів.
Також, пише CNN, США можуть оголосити про причетність до втручання у вибори компанію "Агентство соціального дизайну", яка вже перебуває під санкціями через створення фейкових інформаційних сайтів у Європі.
Як ідеться в матеріалі, це стане найбільш суттєвою реакцією Вашингтона на ймовірні російські операції впливу на американських виборців.
Вона настане після того, як у серпні США звинуватили Іран у спробі зламати виборчі кампанії Дональда Трампа і Камали Гарріс – на тлі заяв кандидата в президенти від Республіканської партії, що іранські хакери отримали доступ до внутрішнього листування.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023