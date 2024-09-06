Червоний Хрест оголосив про старт програми, яка дасть нові можливості для відновлення та розвитку бізнесу в Україні

Український Червоний Хрест (УЧХ) оголосив про старт програми REDpreneur.UA, яка дасть нові можливості для відновлення та розвитку бізнесу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Згідно з повідомленням УЧХ, REDpreneur.UA — це новаторська дворічна програма, мета якої — поліпшення засобів для існування людей, які постраждали від війни, по всій країні шляхом підтримки розвитку бізнесу. У результаті близько 70 бізнес-проєктів учасників отримають фінансування від 5 000 до 15 000 євро та тривалу менторську підтримку.

Ця ініціатива реалізується Українським Червоним Хрестом за підтримки Австрійського Червоного Хреста. Програма, яка є частиною міжнародної франшизи REDpreneur, спрямована на відновлення економічного потенціалу країни через підтримку малого та мікробізнесу.

Цілі програми:

Розвиток підприємництва серед вразливих груп населення: програма спрямована на забезпечення можливостей для підприємницької діяльності серед жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, людей з інвалідністю та інших соціально незахищених груп.

Економічне відновлення та соціальна інтеграція регіонів: програма сприятиме відновленню економічної активності в постраждалих регіонах України, стимулюючи розвиток мікро- та малих підприємств. Це допоможе відновити робочі місця та залучити до економічного життя тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

Підвищення економічної самодостатності учасників: підприємці, які візьмуть участь у проєкті, отримають необхідні знання та навички для успішного ведення бізнесу, матеріальний ресурс та підтримку у створенні сприятливого середовища для розвитку їхніх підприємств.

Зміцнення людського капіталу через освіту та навчання: програма передбачає проведення різноманітних освітніх заходів, тренінгів та коучингових сесій, які допоможуть учасникам розвинути свої управлінські та підприємницькі здібності.

В УЧХ зазначають, що загалом проєкт передбачає чотири сесії, в рамках яких 100 бенефіціарів пройдуть безкоштовне навчання з відкриття бізнесу. Навчання буде проводитися у співпраці з місцевими бізнес-інкубаторами та бізнес-школами, охоплюючи теоретичні та практичні аспекти, а саме:

Сесії натхнення, які мотивуватимуть учасників до нових досягнень.

Онлайн-академію, що забезпечить доступ до сучасних освітніх матеріалів та курсів.

Майстер-класи, де учасники зможуть практично застосувати отримані знання.

Нетворкінг, який сприятиме встановленню важливих бізнес зв’язків та пошуку партнерів.

На завершення програми учасники презентують свої бізнес-плани, фінансові моделі та короткі презентації для потенційних інвесторів.