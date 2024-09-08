Шольц: Українці, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ще кілька сотень тисяч українців у країні повинні працювати, передає Tagesschau.
Як повідомляє видання, під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зазначив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати.
За його словами, кількість українців, які вже мають роботу, зросла до більш ніж 200 тисяч завдяки урядовій програмі Jobturbo.
"Але було ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - сказав він.
Шольц також поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців.
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