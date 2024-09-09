Іранський депутат розповів про військовий бартер між Іраном і росією

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу росії, заявивши про бартер між країнами.

Про це пише Iran International.

Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану росії.

«Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина - відправлення військових безпілотників до росії», – розповів він в інтерв'ю Didban Iran.

При цьому депутат порівняв співпрацю Ірану з росією з допомогою країн НАТО Україні. Тим часом Міноборони Ірану досі заперечує постачання ракет російським військам.