Сибіга: Агресивні дії рф виходять за межі України

російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії під час обстрілу України. Це є нагадуванням, що агресивні дії москви виходять далеко за територію України.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України.
«російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії рф виходять за межі України», – наголосив очільник МЗС.
На його думку, колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край російській агресії, захистити життя і зберегти мир в Європі.
Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує конкретних дій союзників уже зараз.
Зокрема, сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною, сильніша і швидша військова допомога воїнам, зняття обмежень на використання зброї.
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