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Експерт: Насправді Укрзалізниця несе збитки через шалене зростання операційних витрат

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Одна з останніх заяв Укрзалізниці базувалася на тому, що за результатами роботи в липні підприємство вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат. Основною причиною керівник компанії Євген Лященко назвав погіршення структури перевезень вантажів, а саме - збільшення обсягів перевезень вантажів, які "Укрзалізниця" чомусь назвала "збитковими".

Насправді ж компанія несе збитки через шалене зростання операційних витрат, каже гендиректор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

«Монополіст заявляє, що «доходи від перевезень залізної та марганцевої руди не покривають витрати на їх організацію». Але на рівні обсягів перевезень за видами вантажів, протиріччя у заявах УЗ стають ще більше очевидними. Перевезення руди в липні 2024 були найменшими з початку року, головним чином за рахунок призупинення або скорочення обсягів виробництва окремими ГЗК. Якщо руда для УЗ «збиткова», то фінансовий результат УЗ мав би покращитися. Але відбулася протилежна ситуація - при зниженні перевезень руди "Укрзалізниця" стала збитковою. Тобто, менеджмент УЗ або навмисно, або через свою некомпетентність вводить в оману владу і громадськість, адже змінні витрати УЗ складають лише 20% від тарифу. І кожна додаткова тонна вантажу приносить УЗ значний додатковий прибуток», - пояснив Гусак.

Він також нагадав, що загальний обсяг перевезень "Укрзалізниці" за 7 місяців цього року зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це експорту дозволило збільшити обсяг виробництва українських підприємств, зокрема, гірничо-промислового комплексу, а відповідно - збільшило доходи «Укрзалізниці». За I півріччя 2024 року порівняно з I півріччям 2023 вони зросли на 8,5 млрд грн, або майже на 20%, що корелюється із обсягами зростань перевезень.

«Чому ж тоді компанія заявляє про загрозу збитковості? Давайте подивимось на витратну частину. У I півріччі 2024 року порівняно з I півріччям 2023 загальні операційні витрати "Укрзалізниці" зросли на понад 10 млрд. грн або більше 25%. Особливо кидається у вічі просто шалене зростання так званих "інших операційних витрат" - на 2,5 млрд грн або 80%! Складається враження, що нинішнє керівництво відверто не хоче контролювати та зменшувати витрати підприємства», - зауважив Гусак.

Він висловив пропозицію до компанії оприлюднити витрати та дати пояснення менеджменту щодо такого різкого зростання.

«Складається враження, що в кращому разі це зростання витрат просто неконтрольоване. В результаті такої роботи "Укрзалізниця" вимушена шукати додаткові кошти і знову говорить про так звану уніфікацію тарифів, що де-факто є зростанням цін на залізничні перевезення. Але у нинішніх умовах підвищення тарифів буде означати зупинку виробництв на якийсь час, а деякі і зовсім змушені будуть закритися. Відповідно, зупиняться перевезення. Тоді керівництво "Укрзалізниці" на практиці зможе перевірити свої украй суперечливе твердження про те, що зростання перевезень призводить до збитків, а зменшення – до прибутків», - резюмував експерт.

Укрзалізниця, ФРТУ, Гусак
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