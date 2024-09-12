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Сімсон: ЄК не забуває про допомогу енергетичному сектору України

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Єврокомісія (ЄК), вирішуючи енергетичні проблеми ЄС, не забуває про допомогу енергетичному сектору України, заявила член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон.

"Якщо ми не посилимо нашу підтримку, найближчими місяцями люди перебуватимуть у холоді й темряві. Ми вже надали велику допомогу, зосередившись на ремонті, розподілі генераторів і збільшенні імпорту електроенергії з ЄС. Але ми не можемо і не будемо відступати зараз", - сказала Єврокомісар у середу на пресконференції в Брюсселі.

За її словами, Україна "втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії".

Сімсон виступила після засідання Єврокомісії, яке розглянуло доповідь "Про стан Енергетичного союзу за 2024 рік".

Вона повідомила, що "Єврокомісія, держави-члени та інші донори мобілізували близько EUR510 млн на ремонт пошкоджених установок, децентралізоване виробництво газу і відновлюваної енергії та аварійне електропостачання цивільної інфраструктури".

Член ЄК зазначила, що Єврокомісія "готова зробити більше і збільшити свій внесок".

"І, звичайно, ми працюємо з ENTSO-E (Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії) над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії в Україну. Усі ці зусилля необхідно активізувати з наближенням зими, щоб уникнути найгіршого", - заявила єврокомісар з енергетики.

Сімсон
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