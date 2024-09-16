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Салліван: США працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, про який планують оголосити до кінця вересня

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Сполучені Штати працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, про який планують оголосити до кінця вересня. Про це на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він розповів, що щодня зустрічається зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти Вашингтону потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт в Україні, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також, що союзники позбавляють РФ можливості здійснити прорив, зокрема на сході.

Також Салліван пояснив затримки з постачанням озброєння. За його словами, це не питання політичної волі, а питання розв'язання логістичних і оперативних проблем.

Радник американського президента додав, що Сполучені Штати буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можливо.

Як ще один приклад підтримки Салліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які мали бути поставлені партнерам США протягом року.

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Володимир Зеленський, з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся", – резюмував він.

Салліван
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