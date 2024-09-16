Мінагрополітики: В Україні зменшиться виробництва цукру на 11%

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує змешення виробництва цукру на 11% до 1,6 млн тонн в 2024/2025 маркетинговому році (вересень 2024 - серпень 2025) порівняно попереднім маркетинговим роком.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, передають Українськi Новини.

"Очікується гарний врожай цукрових буряків. Виробництво цукру складе 1,6 млн тонн при внутрішньому споживанні – 900 тис. тонн, Тобто цукру достатньо і для внутрішнього ринку, і для експорту", - повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Нагадаємо, в Україні стартував сезон виробництва цукру 2024/2025 маркетингового року.