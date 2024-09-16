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В Україні стрімко зростає попит на кітайські автомобілі

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Впродовж серпня українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості легковиків новими були 1336 од. (+88%), а вживаними – 371 од. (+6%) од.

В "Укравтопромі" констатують, що автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%.

Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus - 179 од.;

2. Honda M-NV - 169 од.;

3. Volkswagen ID.4 - 147 од.;

4. Zeekr 001 - 107 од.;

5. Nissan Ariya - 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Volkswagen ID.4 - 51 од.;

2. Chery EQ1 - 34 од.;

3. Zeekr 001 - 29 од.;

4. Honda M-NV - 26 од.;

5. Nissan Ariya - 23 од.

Китай, автомобілі
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