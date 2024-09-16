В Україні стрімко зростає попит на кітайські автомобілі

Впродовж серпня українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості легковиків новими були 1336 од. (+88%), а вживаними – 371 од. (+6%) од.
В "Укравтопромі" констатують, що автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%.
Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus - 179 од.;
2. Honda M-NV - 169 од.;
3. Volkswagen ID.4 - 147 од.;
4. Zeekr 001 - 107 од.;
5. Nissan Ariya - 83 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. Volkswagen ID.4 - 51 од.;
2. Chery EQ1 - 34 од.;
3. Zeekr 001 - 29 од.;
4. Honda M-NV - 26 од.;
5. Nissan Ariya - 23 од.
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