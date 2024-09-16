В уряді розповіли, як війна вплине на курс долара

Що довше триватиме війна росії проти України, то довше курс долара до гривні буде зростати. Після закінчення війни курс стабілізується на поточному рівні. Про це йдеться в додатку до урядового проєкту бюджету на 2025 рік.

Так, було змодельовано майбутні фінансові показники восьми державних підприємств та оцінено чисті грошові потоки до державного бюджету. Базовий, негативний та позитивний сценарії були змодельовані на основі макроекономічних сценаріїв, розроблених Міністерством економіки.

За базовим сценарієм, у разі закінчення бойових дій до кінця 2024 року у 2024 і 2025 роках обмінний курс гривні знизиться щодо долара США, після чого стабілізується.

За негативним сценарієм, у разі закінчення бойових дій до кінця 2025 року обмінний курс знизиться в середньостроковій перспективі.

За позитивним сценарієм, у разі закінчення бойових дій протягом 2024 року у середньостроковій перспективі обмінний курс залишиться на рівні 41 гривня за 1 долар.