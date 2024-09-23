Розвідка Естонії: У Торопці росія втратила запас боєприпасів на 2-3 місяці

Унаслідок української атаки безпілотниками по складу у Торопці Тверської області рф, що біля естонського кордону, держава-агресор втратила запас боєприпасів на 2-3 місяці.
Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії (СОЕ) полковник Антс Ківісельг, передає ERR.
Так, Ківісельг розповів, що додаткові боєприпаси були перевезені потягом на склад незадовго до атаки. Після атаки боєприпаси на території складу здетонували разом з бункерами та складами.
"Здетонувало 30 000 тонн боєприпасів, а це 750 000 снарядів. Якщо взяти середній темп бойових дій, то російська федерація випускала 10 000 снарядів на тиждень. Тобто, це запас боєприпасів на два-три місяці. В результаті цієї атаки росія зазнала втрат у боєприпасах, і ми побачимо вплив цих втрат на фронті в найближчі тижні", – сказав він.
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