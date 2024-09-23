Політолог: Удари СБУ по ключових російських складах зброї – це новий поворот у війні, що змінює її хід

Удари СБУ по ключових складах зброї росіян – це новий поворот у війні, що змінює її хід. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
Експерт підкреслює, що відомство Малюка вже привчило нас до ударів в глибину рф. "Дронові санкції" проти НПЗ і нафтобаз, мали великий негативний вплив на економіку ворога. Однак удари по стратегічним складам зберігання ракет – це нова якість "демілітаризації" росіян. Для кремля наступає нова реальність, адже удари по ключовим складам зброї – це новий поворот у війні, що змінює весь її хід", – пише Голобуцький.
Експерт вважає, що СБУ технологічно випереджає росіян у застосуванні дронів. "У битві "наші дрони – ППО ворога", переможець на даний момент очевидний. росіяни не можуть кваліфіковано протидіяти таким масштабним ударам дронів. Підкреслю, що мова йде про склади зберігання найважливіших для кремля засобів ведення війни – ракет і КАБів. І після потужної детонації в Торопці, можна було очікувати, що ворог спробує максимально захистити інші свої стратегічні склади. І ворог справді пробував. Не зміг", – акцентує Голобуцький.
"Той спосіб введення війни, який вибрали росіяни, ставить їх в повну залежність від ракет і КАБів. Склади з російськими і північнокорейськими снарядами і ракетами – це фактично найважливіші для росіян об’єкти у тилу. І втрата ворогом стратегічних складів - важливий успіх України", – резюмує політолог.
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