Forbes: Щомісяця росія витрачає на виробництво ракет та дронів близько $1,2 млрд

Виробництво ракет коштує російській федерації щомісяця близько $1,2 млрд, Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн. Про це повідомляє Forbes.
Співрозмовник видання у розвідці каже, що сумарний темп виробництва у рф становить 132–171 ракета на місяць. Найбільше грошей – $585 млн на місяць – росія витрачає на виробництво крилатих ракет типу Х-101. На «Калібри» – $228 млн щомісяця. Ракет цих типів рф виробляє в середньому щомісяця 45 та 35 штук відповідно.
Щомісяця нові ракети «Іскандер-К» та «Онікс» коштують рф 38 та 13 мільйонів доларів, а їхня кількість мала відносно інших крилатих ракет – 10-15 та до 10 одиниць на місяць відповідно.
На виробництво балістичних ракет «Іскандер-М» та «Кинджал» росія щомісяця витрачає $135 та $60 млн. Щомісяця з конвеєра сходить близько 45 Іскандерів та до шести «Кинджалів».
На дрони-камікадзе типу Shahed-136 рф витрачає близько $100 млн і виробляє понад 500 одиниць щомісяця.
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