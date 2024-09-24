Forbes: Щомісяця росія витрачає на виробництво ракет та дронів близько $1,2 млрд

Виробництво ракет коштує російській федерації щомісяця близько $1,2 млрд, Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн. Про це повідомляє Forbes.

Співрозмовник видання у розвідці каже, що сумарний темп виробництва у рф становить 132–171 ракета на місяць. Найбільше грошей – $585 млн на місяць – росія витрачає на виробництво крилатих ракет типу Х-101. На «Калібри» – $228 млн щомісяця. Ракет цих типів рф виробляє в середньому щомісяця 45 та 35 штук відповідно.

Щомісяця нові ракети «Іскандер-К» та «Онікс» коштують рф 38 та 13 мільйонів доларів, а їхня кількість мала відносно інших крилатих ракет – 10-15 та до 10 одиниць на місяць відповідно.

На виробництво балістичних ракет «Іскандер-М» та «Кинджал» росія щомісяця витрачає $135 та $60 млн. Щомісяця з конвеєра сходить близько 45 Іскандерів та до шести «Кинджалів».

На дрони-камікадзе типу Shahed-136 рф витрачає близько $100 млн і виробляє понад 500 одиниць щомісяця.