Залужний закликав до забезпечення України новітньою зброєю без обмежень на її застосування

Український посол у Великій Британії Валерій Залужний під час свого виступу на зʼїзді Лейбористської партії закликав до забезпечення України новітньою зброєю без обмежень на її застосування, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
У своїй промові український посол у Великій Британії наголосив на потребі забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування.
"Якщо росія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи військових, то і Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в росії. Хіба не про це 51-ша стаття Статуту ООН? Напевне так. Це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони", - сказав Залужний.
Посол зазначив, що партнери вже зараз можуть допомогти захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети та дрони на заході України.
Він також підкреслив важливість впровадження санкцій проти росії та використання заморожених російських активів на Заході для підтримки України, замість залучення коштів західних платників податків.
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