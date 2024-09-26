Президент Ірану: Тегеран готовий припинити ядерне протистояння із Заходом

Тегеран готовий припинити ядерне протистояння із Заходом, і закликав зупинити війни в Україні й на Близькому Сході шляхом діалогу.
Про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, пише УНН з посиланням на Радіо Свободу.
У промові на Генасамблеї ООН Пезешкіан підкреслив, що Іран хоче "миру для всіх і не прагне війни чи сварок із будь-ким", а також наголосив на необхідності припинити воєнні дії в Україні.
"Ми підтримуємо всі мирні рішення і віримо, що діалог є єдиним способом вирішення цієї кризи", – сказав він, говорячи, у тому числі, про війну в Україні.
Пезешкіан сказав, що Іран сподівається на пом’якшення санкцій, які він назвав "руйнівною й нелюдською зброєю, призначеною для паралізування економіки країни". Також він сказав, що Іран готовий співпрацювати щодо відновлення ядерної угоди.
"Ми готові співпрацювати з учасниками "Спільного всеосяжного плану дій" (JCPOA), якщо зобов’язання JCPOA будуть виконані повністю й добросовісно. Діалог з інших питань може відбутися після цього", – сказав Пезешкіан.
Нагадаємо, Пезешкіан склав присягу президента Ірану в липні після того, як був обраний на виборах, призначених після смерті його попередника Ебрагіма Раїсі в авіакатастрофі. Він вже заявляв, що Тегеран буде відкритий для переговорів зі США щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.
Президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди, яку також підписали Китай, Франція, росія, Велика Британія, Німеччина та Європейський союз, і відновив фінансові санкції проти Тегерана.
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