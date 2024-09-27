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Мельничук: Кабмін створив Державне агентство з управління резервами України

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Кабінет Міністрів ліквідував Державне агентство резерву й створив Державне агентство з управління резервами України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, створено комісію з ліквідації Державного агентства резерву.

Також встановлено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Держагентства резерву становить два місяці.

Водночас на виконання положень закону "Про державні резерви" утворено Державне агентство з управління резервами України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується урядом через першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки.

Мельничук
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