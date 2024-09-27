Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор володимир путін, а також його генерали добре усвідомлюють, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Дуда прокоментував заяву путіна про можливість застосування росією ядерної зброї.

"Якщо ми подивимося на це холоднокровно і без паніки, то повинно бути зрозуміло: він повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років, що росія залишає за собою право використовувати будь-які засоби, включаючи, звичайно, ядерні засоби, які є в її розпорядженні, в разі загрози для росії... В цьому немає нічого нового", - відповів Дуда.

Водночас президент зауважив, що саме той, хто першим використає ядерну зброю понесе на собі всю відповідальність.

"З іншого боку, володимир путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, проклятий... Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть в найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить", - додав він.