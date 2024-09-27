ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зростання ВВП України в 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%. Про це йдеться у звіті ЄБРР в четвер, 26 вересня.

"Знищення потужностей і об'єктів генерації та передачі електроенергії негативно впливає на українську економіку і вже перервало чотири квартали суттєвого зростання ВВП. З огляду на це, банк знизив свій прогноз зростання для України на 2025 рік до 4,7% порівняно з 6% у травневому звіті", - зазначили в ЄБРР.

У прогнозі також вказується, що інфляція стабілізувалася нижче за цільовий показник 5% у першій половині року, перш ніж досягти 5,8% у липні 2024 року. Тому пом'якшення грошово-кредитної політики було призупинено центральним банком після кількох знижень облікової ставки в період з липня 2023 року по червень 2024 року, коли ставку було знижено з 25% до 13%.

"Короткострокові перспективи зростання залишаються вкрай невизначеними. Поліпшення перспектив експорту, підкріплене чорноморським коридором вздовж узбережжя, може бути перевішене дефіцитом електроенергії", - йдеться у звіті.

Також відчувається дефіцит робочої сили, а ризик додаткової руйнації інфраструктури та виробничих потужностей залишається.

Водночас оновлений прогноз ЄБРР оптимістичніший, ніж уряду України (2,7%), МВФ (2,5-3,5%) і Національного банку (4,1%).