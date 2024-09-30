МОН: Понад 335 тисяч учнів, які перебувають за кордоном, продовжують навчатися в українських школах

Станом на 1 вересня 2024 року понад 335 тисяч учнів, перебуваючи за кордоном, продовжують навчатися в українських школах.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

"Є учні, які поза межами системи української освіти, – точних даних про них ми не маємо. За попередніми оцінками, їх – від 200 до 250 тисяч. Це діти, які продовжують навчатися у школах тих країн, де вони перебувають, і не навчаються в наших", - проінформував він.

За словами Сташківа, міжнародна українська школа має 43 підписаних договори із закладами, де навчаються українські діти за кордоном, щоб ці учні могли отримати українські документи про освіту.