МОН: Понад 335 тисяч учнів, які перебувають за кордоном, продовжують навчатися в українських школах

Станом на 1 вересня 2024 року понад 335 тисяч учнів, перебуваючи за кордоном, продовжують навчатися в українських школах.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
"Є учні, які поза межами системи української освіти, – точних даних про них ми не маємо. За попередніми оцінками, їх – від 200 до 250 тисяч. Це діти, які продовжують навчатися у школах тих країн, де вони перебувають, і не навчаються в наших", - проінформував він.
За словами Сташківа, міжнародна українська школа має 43 підписаних договори із закладами, де навчаються українські діти за кордоном, щоб ці учні могли отримати українські документи про освіту.
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