The Times: Нині існують чіткі докази того, що Китай постачає росії смертоносну зброю для використання в Україні

Згідно з данними The Times, яке посилається на свої джерела, у 2023 році між рф та неназваною китайською компанією був виконаний контракт щодо поставки "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались в Україні.

Звіт, отриманий західними офіційними особами, вказує на значну ескалацію участі Пекіна у російсько-українській війні.

Співрозмовник видання не розкрив назву компанії, водночас зазначив, що угода відбулася минулого року, та наголосив, що нині існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Посадовець також підтвердив оприлюднену раніше інформацію щодо створення росією в Китаї програми озброєнь для розробки та виробництва далекобійних ударних БпЛА.

Раніше Reuters провожило схоже розслідування про те, що російська компанія ІЕМЗ Купол повідомила міноборони рф, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.