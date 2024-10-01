МЗС Польщі: Під час переговорів про членство України у ЄС ми порушемо питання Волинської трагедії

Польща порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Європейському Союзі. Про це у коментарі Polsat News повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський.
"Першим розділом переговорів щодо вступу України в ЄС буде верховенство права та система правосуддя. У межах цього, безперечно, обговорюватиметься питання ексгумації", – сказав Бартошевський.
Він додав, якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться далі.
За словами заступника глави МЗС Польщі, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".
"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися згідно з європейськими правилами. Я думаю, що ми нарешті домовимося щодо цього. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", – наголосив Бартошевський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023