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МЗС Польщі: Під час переговорів про членство України у ЄС ми порушемо питання Волинської трагедії

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Польща порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Європейському Союзі. Про це у коментарі Polsat News повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський.

"Першим розділом переговорів щодо вступу України в ЄС буде верховенство права та система правосуддя. У межах цього, безперечно, обговорюватиметься питання ексгумації", – сказав Бартошевський.

Він додав, якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться далі.

За словами заступника глави МЗС Польщі, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".

"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися згідно з європейськими правилами. Я думаю, що ми нарешті домовимося щодо цього. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", – наголосив Бартошевський.

Бартошевський
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