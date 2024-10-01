Мінфін: У вересні до держбюджету надійшло 120,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів

За оперативними даними, у вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів станом на 30 вересня.
За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 64,3 млрд грн.
У тому числі - 22,0 млрд грн податку на додану вартість (зібрано 35,8 млрд, відшкодовано – 13,8 млрд грн); 19,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 13,2 млрд грн акцизного податку; 4,9 млрд грн податку на прибуток підприємств; 3,7 млрд грн рентної плати.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 52,3 млрд грн.
Зазначається, що, за оперативними даними, за підсумками вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, станом на 28 вересня близько 37,3 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
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